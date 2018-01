Stangata Ztl a Palermo, 86 mila multe in un mese

PALERMO. Stangata Ztl a Palermo: in un solo mese è stato raggiunto il record di 86 mila multe, che in soldoni significano quasi 7 milioni di euro. Sono i dati che emergono dal report del comando della polizia municipale e illustrati nel dettaglio in un articolo del Giornale di Sicilia.

Sono questi i primi risultati delle telecamere piazzate nei 5 varchi (porta Felice, piazza Santo Spirito, piazza Giulio Cesare-via Roma, via Porto Salvo-Cala, piazza Verdi-teatro Massimo, via Gagini-piazza Colonna) che stanano i "furbetti" del pass. I dati si riferiscono al periodo dal 25 settembre a fine ottobre. Attesa raffica di ricorsi. Tutti i dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE