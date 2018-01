Viabilità, 187 milioni per la Palermo-Agrigento

PALERMO. Dal ministero delle Infrastrutture arriva un finanziamento da 187 milioni per interventi di riammodernamento su un altro tratto della Palermo-Agrigento (come si legge sul Giornale di Sicilia). Intanto entro venerdì l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, convocherà l'Anas in un vertice per accelerare i lavori sulla statale.

I fondi serviranno per il cantiere di quindici chilometri tra il bivio Manganaro e il confine con la provincia di Palermo. Intanto ieri in un tavolo tecnico tra Consorzio per le autostrade siciliane ed enti locali è stato chiesto di velocizzare i progetti dei nuovi svincoli autostradali previsti nel Messinese.

