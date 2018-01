Ecco gli appuntamenti di oggi a Palermo

Appuntamenti

Il Circo Lidia Togni con la grande città viaggiante sarà da oggi al 29 gennaio 2018 in Viale dell’Olimpo a Palermo. Per due mesi la città di Palermo, sarà come Montecarlo, sede del celebre festival circense, dove sono state premiate le attrazioni presenti nella nuova produzione di casa Togni.

Arriva a Palermo il "Circo Acquatico" dei Fratelli Dell'Acqua. Appuntamento fino al 4 febbraio in viale della Regione Siciliana, nello spiazzo di fronte al Carcere Pagliarelli.

Christmas time

Arriva fino al 14 gennaio al giardino Inglese e a villa Filippina arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La struttura è aperta dalle 10 alle 24, fino all’1 nel weekend.

In via Magliocco arriva la “Cittadella dell’artigianato” organizzata e curata da Confartigianato Sicilia in collaborazione con il Comune di Palermo. Rispetto alle scorse edizioni dove la “Fiera di Natale” era dedicata solo ad aziende palermitane, quest’anno in via Magliocco saranno presenti anche quelle provenienti da altre città siciliane. La Cittadella dell’artigianato potrà essere visitata fino al prossimo il 7 gennaio 2018 tutti i giorni dalle 10 alle 20 e nei festivi e prefestivi fino alle ore 24. A partire dal 26 dicembre sarà organizzato uno show cooking al giorno con il contributo di alcuni chef dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, la confederazione pasticceri italiani e la federazione italiana gelatieri.

Apre al pubblico fino al 14 gennaio il Palaghiaccio delle Fabbriche Sandron, 2018. La struttura è aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte.

Manufatti dell’artigianato più ricercato come occasione per riscoprire i valori di una volta soprattutto in un periodo magico come il Natale. S’intitola “Ricordi (mneme)” la mostra antropologica sulle tradizioni della Sicilia allestita, nell’Antica Dimora di via Consolare 91, a Santa Flavia,

A promuoverla è l’associazione “Nofrio e Virticchio”- realtà che opera per la valorizzazione dei beni etno-antropologici - in collaborazione con la Pro Loco di Santa Flavia. In esposizione, sino al tutto il periodo natalizio, i cavallini in legno e cartapesta del maestro Pietro Boscia, i carrettini siciliani del maestro Gregorio Sciortino e i “bambineddi” di cera di Mimma Morana. La mostra si potrà visitare tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.

La magia di scivolare sul ghiaccio tra volteggi, salti e piroette. Al centro commerciale Conca D’Oro le festività natalizie fanno rima con divertimento grazie a una pista di pattinaggio di circa 200 metri quadrati, attiva tutti i giorni, dalle 9 a mezzanotte sino al mese di marzo. Al suo interno un’area per gustare una calda cioccolata e momenti di spettacolo, musica e intrattenimento.

In occasione delle "Manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi Natale 2017", l'Associazione Settimana delle Culture ha pensato di concludere il periodo di festività natalizia con un evento per e dei bambini, d'altronde si sa: le feste sono dei bambini! Un trenino addobbato con calze della befana porterà un coro di bambini di diverse etnie e diversamente abili attraverso il percorso dell'UNESCO (da Porta Nuova, Piazza Pretoria, Piazza Verdi - corso Vittorio Emanuele, Via Maqueda), i "BAMBINI SPECIALI IN CORO. IL TRENINO DELLA BEFANA TRA I SITI UNESCO". Per l'occasione, i bambini con un accompagnamento di musicanti e zampognari, insieme alla Befana, canteranno cori della tradizione e reciteranno poesie e filastrocche per le vie della città. L'appuntamento è fissato anche oggi dalle 11 alle 13.

A teatro

Oggi e fino al 24 febbraio al teatro Agricantus di via Nicolò Garzilli arriva lo spettacolo di Sergio Vespertino dal titolo "Papà alla coque", con le musiche di Pierpaolo Petta. Biglietti 18-16 euro.

Oggi alle ore 17.30 presso il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino andrà in scena "Anna" della giovane compagnia di teatro La bottega di Mastro Porpora (Enna).

Lo spettacolo, selezionato dal Premio Scenario 2017 e presentato in prima nazionale, è la storia di un viaggio metamorfico popolato da mostri che si esprimono in metro e in rima, durante il quale però una sorta di Grillo parlante insegnerà ad Anna, e agli spettatori, a scovare delle torce sempre più grandi e chiare, che faranno luce sulle inquietudini di ognuno di noi, spegnendole

Da sentire

Concerto e visita guidata. E' questa l'accattivante proposta dell'Orchestra Sinfonica Siciliana per oggi con due concerti alle 11 e alle 12 di mezz'ora circa, cui farà seguito la visita guidata. Scoprite anche voi la bellezza dello stile neoclassico pompeiano voluto da Giuseppe Damiani Almeyda: dalla terrazza della quadriga che domina la piazza più importante di Palermo, alla Sala Grande sul cui palcoscenico hanno cantato i più grandi protagonisti della lirica del '900. Il Sinfonica Brass Quintet dell'Orchestra Sinfonica Siciliana (Salvatore Magazzù, Giovanni Guttilla, Rino Baglio, Calogero, Ottaviano, Salvatore Bonanno) eseguirà musiche di Pucell, Haendel, Bizet, Joplin nell'Aula rossa. Al termine del concerto, la visita guidata al Politeama. Il biglietto di ingresso è lo stesso della semplice visita guidata e cioè 5 euro.

Da vedere

È allestita fino al 28 gennaio all’Albergo delle Povere la mostra sulla Targa Florio motociclistica dal titolo “Il Ruggito della Velocità”. Ingresso libero ogni giorno, tranne il lunedì, dalle 9 alle 19. Organizza il dipartimento regionale ai Beni Culturali.

Le mani di ieri e i saperi di oggi. Gli artigiani del passato che affondavano in tradizioni secolari, e i loro “nipoti”, gli artigiani di oggi, che navigano leggeri in mondi impalpabili dove si discute di stampe virtuali, comunicazione integrata, nuove tecnologie. Il risultato che resta sul tavolo è sempre lo stesso: l’uomo, essere pensante, deve fare i conti con il suo passato per immergersi nel suo futuro. Nasce dal confronto, la nuova avventura di I WORLD a Palazzo Bonocore, a Palermo: nel Museo delle Eredità Immateriali, prende vita I CRAFT, a cura di Lucio Tambuzzo, durerà fino al 31 marzo del prossimo anno. Patrocinio dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana.

Il teatro Politeama Garibaldi di piazza Ruggero Settimo sarà visitabile al mattino, sette giorni su sette. Porte aperte dalle 10 alle 14.

Oggi e fino al 25 febbraio alla Galleria d’Arte Moderna di piazza Sant’Anna arriva la mostra con 140 foto iconiche di Henry Cartiel- Bresson.

