Palermo, aggredisce un ragazzo e gli porta via il cellulare: un arresto

PALERMO. Avvicinato con il pretesto di avere una sigaretta, aggredito e derubato del cellulare: la disavventura notturna di un giovane in corso Vittorio Emanuele. I carabinieri hanno notato la vittima rincorrere l'autore della rapina all'altezza di piazza Bologni e sono intervenuti arrestando l'aggressore, il venticinquenne Daniele Moschetto, nato a Ferrara ma residente a Palermo.

La vittima ha riferito ai carabinieri di essere stato avvicinato da tre persone che, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo hanno colpito al petto e poi spintonato per terra sfilandogli il cellulare di mano. Sono ancora in corso le indagini per rintracciare gli altri due aggressori.

