PALERMO. Sparatoria alle 19,30 in un condominio di via Brigata Aosta. Un uomo e una donna sono stati feriti a colpi di arma da fuoco, la donna a un braccio, l'uomo all'inguine.

Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale. L'uomo sarebbe in condizioni più gravi. Sul posto sono intervenute volanti della polizia.

Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbero stati in due fuggiti a bordo di uno scooter. La donna e l'uomo feriti abitano nello stesso stabile, al secondo e quarto piano, ma non è ancora chiaro se l'aggressione sia avvenuta in casa o per strada. Dietro ci sarebbe un movente passionale.

Le due vittime vivono in quello che a Palermo è conosciuto come Palazzo di Ferro, al civico 56 in via Brigata Aosta a due passi dai cantieri navali. Massiccio l'intervento della polizia. In via dei Cantieri poco dopo gli spari sono arrivate sette volanti, oltre agli agenti della Mobile e della scientifica, che poco dopo ha trovato un proiettile in strada.

Entrambi i feriti sono stati portati nell'ospedale Villa Sofia. Torna d'attualità il "Palazzo di ferro", otto piani in cui abitano più di 70 famiglie: appena due anni fa - durante il processo Apocalisse - il pentito Vito Galatolo aveva parlato di una latitanza di Matteo Messina Denaro proprio in questo edificio sotto la tutela dei mafiosi dell'Acquasanta.

