Brindisi blindato in piazza a Palermo, folla e controlli davanti al palco

PALERMO. Partita la festa a Palermo dove sul palco allestito davanti al teatro Politeama si esibiscono artisti di strada, performer, musicisti e l'artista Edoardo Bennato.

Ma è un Capodanno blindato, perchè al countdown per l'arrivo del 2018 possono partecipare non più di 7.500 persone; rigoroso il sistema di sicurezza nei quattro varchi di ingresso e uscita in via Isidoro La Lumia, via Gaetano Daita, via Ruggero Settimo e via Libertà, dove sono state posizionate le transenne antipanico con le forze dell'ordine dotate di metal detector portatili.

La Questura ha vietato l'ingresso nell'area rossa di valigie, bombolette spray, fumogeni, mortaretti, fuochi d'artificio, petardi, bevande alcoliche, droni, puntatori laser e persino i bastoni per fare i selfie. Previste sanzioni da 25 a 500 euro. Bennato sul palco poco prima della mezzanotte. Poi musica fino a tarda notte.

Blocchi di cemento sistemati in punti strategici impediscono poi l’accesso ad auto e altri mezzi, mentre per tutta la durata della serata sarà vietata anche tutto attorno alla piazza e nelle vie prossime, la vendita di alcolici e di bevande in contenitori di vetro. Vietato introdurre valigie e trolley, bombolette spray, trombette da stadio, petardi, giochi d’artificio, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio. E ancora catene, bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, sostanze infiammabili, lattine e bottiglie di vetro, borracce di metallo, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli, strumenti musicali, penne e puntatori laser, droni, bici, skate, pattini e overboard.

Non ci si potrà «accampare» con tende e sacchi a pelo e sarà anche impedito l’accesso a chi è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

