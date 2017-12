Forti venti e mareggiate, allerta meteo su Palermo

PALERMO. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta gialla a Palermo per condizioni meteo avverse nella giornata di domani. In particolare, l'allerta riguarda il rischio meteo e idrogeologico.

Viene segnalato, si legge in una nota del Comune, che "dalla mattinata di domani 27 dicembre si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale con possibile mareggiate".

Intanto 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MERCOLEDI' 27 DICEMBRE Al Nord maltempo con fenomeni diffusi, anche forti su Liguria, Lombardia e Triveneto. Neve abbondante sulle Alpi, fino a bassa quota al Nordovest. Temperature in calo, massime comprese tra 4 e 10. Al Centro maltempo con rovesci e temporali sulle regioni tirreniche in estensione veloce anche a est. Neve dai 1200m. Temperature in calo, massime tra 9 e 12. Al Sud maltempo in Campania con fenomeni anche forti la sera quando i fenomeni raggiungono anche le altre regioni. Temperature perlopiù stabili, massime tra 12 e 16.

GIOVEDI' 28 DICEMBRE Al Nord ancora instabile su Emilia Romagna e Triveneto con neve dai 500-700m, migliora a fine giornata. In prevalenza poco nuvoloso o velato altrove. Temperature in rialzo, massime comprese tra 8 e 10. Al Centro spiccata instabilità con piogge e rovesci intermittenti in attenuazione serale da ovest, neve dai 700-900m. Temperature in diminuzione, massime tra 5 e 10. Al Sud spiccata instabilità, specie su tirreniche e Sicilia con rovesci e temporali, neve dai 900-1200m. Temperature in diminuzione, massime tra 10 e 14.

VENERDI' 29 DICEMBRE Al Nord generalmente soleggiato salvo isolate innocue nubi al mattino sul Friuli, dal pomeriggio sera neve sulle Alpi confinali fino a quote basse. Temperature in rialzo, massime comprese tra 5 e 10. Al Centro residua instabilità mattutina sulle adriatiche con fenomeni in esaurimento, soleggiato sulle altre zone. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 10. Al Sud ancora a tratti instabile su Adriatico e basso Tirreno con piogge intermittenti, più sole altrove. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 13.

© Riproduzione riservata