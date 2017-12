Palermo, giovane mamma scomparsa da una settimana

PALERMO. E’ scomparsa da una settimana una giovane mamma palermitana di due bambini, Michela Manca, di 23 anni. I suoi familiari sono in apprensione e hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

Michela ha lasciato casa nella notte tra domenica 17 dicembre e lunedì 18, lasciando il compagno e i suoi due figli di 4 anni e 9 mesi. La ragazza abita nel quartiere Santa Maria Di Gesù. Diversi gli appelli di parenti e amici anche su Facebook.

I cugini di Michela hanno diffuso un post rivolgendosi direttamente a Michela: “Ciao tesoro mio a già tre giorni che manchi da casa e ci manchi tantissimo. Stiamo in pensiero. Ti prego torna a casa e pensa ai tuoi bambini e alla tua famiglia. Stiamo soffrendo tanto per la tua mancanza. Almeno se vedi il post fai una telefonata per rasserenare la tua famiglia. Sei una grande guerriera. Pensa che non è giusto che per i nostri errori soffrano i tuoi piccoli e adorabili figli che cercano loro cara mamma. Tesoro ritorna a casa siamo tutti in pensiero ti amiamo tantissimo”.

Nel caso qualcuno dovesse vedere Michela i familiari chiedono di telefonare al 328 3425968 o al 3208223747.

