Notte di Natale di paura a Terrasini, sei auto in fiamme: si segue pista dolosa

PALERMO. Fiamme nel cuore della notte di Natale in via Pietro Galati a Terrasini. Sono state danneggiate sei auto parcheggiate in strada.

La prima vettura a prendere fuoco è stata una Lancia Musa, da cui poi è scaturito un effetto domino che ha distrutto le altre auto. La Musa è di proprietà di un pensionato, di 77 anni.

Intorno alle 4,30 è scattato l’allarme incendio e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Tutti i proprietari si trovavano in casa a festeggiare con i parenti il Natale. Altre due auto posteggiate vicino alla Lancia Musa sono rimaste completamente danneggiate: una Peugeot 2008 e una Hyunday i20.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, l’incendio ha natura dolosa. La Peugeot e la Hyunday dovrebbero essere di proprietà di un impiegato della Regione. Sono rimaste danneggiate dalle fiamme altre tre auto: un’Opel Agila di un insegnante di 52 anni, una Toyota Yaris di un disoccupato di 53 anni, e una Fiat Stilo di un carpentiere di 62 anni. Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile di Carini con i colleghi della compagnia di Terrasini che stanno indagando sul possibile movente dell’incendio.

