Auto fuori strada sulla Palermo-Agrigento, traffico rallentato ma nessun ferito

PALERMO. Tanta paura per un incidente autonomo sulla SS 189 Palermo-Agrigento. Una coppia, a bordo di un’Audi A3, stava percorrendo la strada in direzione del capoluogo, quando un chilometro dopo il bivio Manganaro il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’auto si è schiantata frontalmente, attraversando la corsia opposta, terminando la sua corsa sul muro di contenimento che fiancheggia la strada in quel tratto. Fortunatamente nessun mezzo stava sopraggiungendo in direzione Agrigento. I coniugi sono rimasti illesi, dopo l’impatto. Entrambi indossavano le cinture di sicurezza e gli airbag frontali si sono aperti a causa del violento urto.

Intanto i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi, coadiuvati dai colleghi di Vicari, hanno regolato il traffico in quel tratto di strada, dove si sono registrati alcuni rallentamenti. Un carro attrezzi ha poi portato via l’Audi e il traffico è tornato regolare.

I carabinieri hanno anche allertato gli operai dell’Anas per far ripulire il manto stradale, dove si era creata una grande e pericolosa chiazza d’olio. I militari hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sulle cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

